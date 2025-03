Ilrestodelcarlino.it - Kartodromo di Imola, via ai lavori ma l’apertura slitta a fine 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 marzo– Al via iper la costruzione del nuovoin via Molino Rosso. La prima parte delle operazioni riguarda un’attività di livellamento del terreno, principalmente argilloso, del lotto sul quale si sta operando. La fase successiva dell’intervento vedrà invece la realizzazione delle fondamenta sulle quali sorgerà la struttura presentata alla città lo scorso novembre. A fare il punto sull’avvio del cantiere è stata ieri la società vicentina Vki experience, che tramite Kartland è già proprietaria di un impianto analogo in Veneto, spiegando che si tratta di “operazione preliminari e, ovviamente, di fondamentale importanza per la sicurezza e la stabilità futura di tutta la struttura del”. Per portare a termine il progetto e arrivare all’inaugurazione della pista in via Molino Rosso, adiacente al cavalcavia di via Correcchiello, serviranno ancora diversi di mesi.