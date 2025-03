Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, Viareggio Cup che inizia con un pareggio: 3-3 con la Rappresentativa LND! Come è andata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, laCupcon un: 3-3 con laLND! EccoComincia con unlaCup della. Ed è unricco di gol: 3-3 infatti è lo score finale della partita contro ladella LND, Lega Nazionale Dilettanti.LND avanti al minuto 4 con Miglionico, poi la Juve sembra prevalere, andando in rete tre volte in mezz’ora, all’ottavo con Ferraresi, al 32? con Termentini e al 37? con Zamboni. Le bianconere però devono subire la rimonta nella ripresa da parte della, che va in gol prima con De Muri (55?) e poi con Antonelli (68?). Appuntamento domani, 19 marzo, per la seconda partita, contro la SPAL alle 15.Leggi sunews24.com