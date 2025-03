Calciomercato.it - Juventus-Osimhen, annuncio fondamentale: la svolta arriverà il 30 aprile

Se c’è qualcosa che allamanca oggi sono proprio i gol: il sistema di gioco messo a punto da Thiago Motta ha trovato una buona organizzazione difensiva (soprattutto fino a 2 partite fa), ma per quel che riguarda l’attacco manca qualcosa. E un giocatore come, che i gol in molti casi se li inventa proprio, farebbe al caso della Juve.Col suo score di quest’anno il nigeriano ha confermato anche in Turchia quanto sia una macchina da gol. E se da un lato è vero che la competitività del campionato non è particolarmente elevata se comparata con altre leghe in Europa, 26 gol segnati in 30 partite disputate fino a quei sono un bottino che nessun club di vertice può ignorare. E se poi ci mettiamo anche 5 assist serviti, allora è possibile dire che al Galatasaray conin campo si comincia dall’1-0.