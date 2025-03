Ilnapolista.it - Juventus, il supplizio della sosta passa anche dallo striscione della curva della Fiorentina (Ordine)

Laè in attesa di una risposta dal giudice sportivo per looffensivo esposto dalladurante il match di domenica.Laattende il verdetto del giudice sportivo per lodei tifosiScrive Francosu Il Giornale:Non solo la panchina traballante di Motta e la dolorosa sconfitta di Firenze. A rendere ladel campionato un veroper la Juve contribuiscela storiacciacoreografia offensiva (Juve m***a) realizzata dallaFiesole. Rilanciata dal social, la foto è diventata oggetto di feroci polemichenei confronti di alcuni politici toscani, di fede viola, che l’hanno postata poi cancellata, ndr sui propri account con battute di discutibile spirito goliardico. La Juve, attraverso i suoi esponenti di spicco, ha segnalato alla presidenza federale la gravità dell’episodio ponendo alcuni quesiti e tra questi, chiedendo espressamente come mai siano saltati i rituali controlli allo stadio (ogni coreografia organizzata dev’essere autorizzata dal club padrone di casa).