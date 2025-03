Ilnapolista.it - Juventus, i tifosi sognano Conte che non è in buoni rapporti con Giuntoli (anche lui è in discussione) – Repubblica

, iche non haconlui è in) –Thiago Motta è calcisticamente un allenatore a tempo. Se gli va bene, concluderà il campionato alla guida della. Se gli va male, salterà ancora prima e arriverà un traghettatore. Elkann sta pensando alla Juve del futuro. E in cima ai pensieri di tanti c’è Antonio. Ecco cosa scrivecon Emanuele Gamba:Nel frattempo, i due mesi che mancano alla fine della stagione serviranno al club per chiarirsi le idee sul futuro. Se Motta, che continua ad avere l’appoggio di John Elkann, non verrà confermato, chi potrebbe arrivare? I, che tuttavia non è incon, il quale rischia però di essere messo ina sua volta.