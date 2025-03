Tvplay.it - Juventus, affare da 25 milioni: Giuntoli ha detto sì a prescindere dall’allenatore

Il mercato dellaentrerà nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Punto interrogativo sul futuro di Thiago Motta, ma occhio alle strategie didalla conferma o esonero dell’attuale allenatoreObiettivo 4° posto per cercare di salvare la stagione e conquistare un posto nella prossima Champions League, il quale si annuncia fondamentale per salvaguardare l’aspetto economico della, però, è già pronto a valutare il futuro, sia per la ricerca del nuovo allenatore, sia per le nuove strategie del calciomercato estivo. Nelle ultime ore, infatti, starebbero trovando conferma le indiscrezioni sul possibile affondo dellasu Frendrup.da 25hasì a(ANSA foto) TvPlay.itIl centrocampista del Genoa, infatti, piace particolarmente all’attuale direttore sportivo, il quale avrebbe già allacciato i contatti con il Genoa per cercare di convincere il club rossoblù ad aprire alla cessione.