Juve | sorpresa in panchina nome inedito – SPORTMEDIASET

Juve: sorpresa in panchina, nome inedito

Lantus pensa già al futuro. Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, il ds Cristiano Giuntoli starebbe già pensando alla prossima stagione ed al Mondiale per club.ntus: esonero Motta, il possibile sostitutoLantus programma già la prossima stagione. Nel corso della giornata di ieri è andato in scena un vertice alla Continassa che ha visto protagonista Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. L’uomo mercato bianconero ha chiesto garanzie all’allenatore.Secondo quanto riportato da, Giuntoli avrebbe confermato la fiducia a tempo all’allenatore chiedendo però due cose. L’utilizzo di Vlahovic durante la prossima gara ed il passaggio ad una difesa a tre, con un centrale in più in campo.Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, il ds Cristiano Giuntoli starebbe già pensando alla prossima stagione: Baroni e Palladino in foto? Due diktat che di certo non faranno piacere a Thiago Motta, sempre più in bilico.