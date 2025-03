Calciomercato.it - Juve e Motta nella bufera: “Vlahovic è diventato un nemico”

Leggi su Calciomercato.it

Continua il momento delicato per la squadra bianconera, con il tecnico che al momento è stato confermato dalla societàLantus è in crisi nera, ma per il momento Thiagoresta in sella dopo la fiducia confermatagli dalla dirigenza e dal Dt Giuntoli dopo l’ennesimo crollo sul campo della Fiorentina.Thiago(LaPresse) – Calciomercato.itLa posizione dell’allenatore italo-brasiliano è sempre più delicata e alla ripresa del campionato contro il Genoa e non sono ammessi nuovi passi falsi. La, dopo le cocenti eliminazioni dalle coppe, non può perdere anche il treno Champions, fondamentale per il progetto sportivo e le finanze del club bianconero. Intanto la società ha fatto quadrato intorno al tecnico, chiedendogli maggiore empatia con il gruppo e compattezzafase difensiva dopo i sette gol rimediati nelle ultime due gare con Atalanta e Fiorentina.