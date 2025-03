Sport.quotidiano.net - Juve avanti con Thiago Motta per due motivi. Tacchinardi: “Situazione delicata”

Bologna, 18 marzo 2025 – Laprosegue con, almeno fino alla partita con il Genoa dopo la sosta per le nazionali. Le parole nel post partita di Cristiano Giuntoli sono state veritiere, ma il lavoro del tecnico resta sotto la lente di ingrandimento e ulteriori passi falsi potrebbero non essere concessi. Per ora nessun traghettatore, anche perché i big della panchina non accetterebbero un accordo a tempo, mentre a giugno lapuò essere più fluida se si rendesse necessario aprirsi a un nuovo ciclo tecnico. Nel frattempo, ha parlato un grande ex come Alessio: “Se ci fossero state delle situazioni non risolvibili, a mio avviso sarebbe stato da mandar via dopo l'Empoli". Nessun cambio: Mancini e Tudor. In molti si aspettavano l’esonero didopo la disfatta di Firenze, che ha fatto seguito al poker casalingo rimediato contro l’Atalanta, ma è andata diversamente.