Ilnapolista.it - Juve, a Elkann i dirigenti (leggi Giuntoli) dissero che Allegri andava esonerato per Thiago Motta (Tuttosport)

Leggi su Ilnapolista.it

cheper)Siamo ormai al tutti contro tutti. Come accade quando un sistema sta per crollare. E sta per crollare la nuova, la squadra che avrebbe dovuto finalmente indossare il vessillo del bel gioco, del calcio propositivo e che sta naufragando miseramente sotto le idee fallimentari del direttore sportivoe dell’allenatoregiustamente ricorda cheera stato convinto dai(leggasi) a esonerare– che agave ancora un anno di contratto – per prendereche ha portato lasull’orlo dell’abisso e quasi fuori dalla prossima Champions League.Laè ormai sull’orlo del precipizioEcco cosa scrivecon Stefano Salandin.