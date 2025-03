Judo pioggia di medaglie per gli Azzurri | Riga e Porec ricche di successi

Leggi su Ilfaroonline.it

Un week end pieno diper ilitaliano, quello recentemente concluso. Glihanno gareggiato allaSenior European Cup e allaMillenium Cadet European Cup.Rebecca Valeriani conquista l’oro anella categoria di peso dei 48kg, mentre l’argento (in una finale tutta italiana) è andato a Elena Guarducci, sempre nello stesso peso. Elia Salvetti ha staccato la quinta posizione nei 90 kg, nella finale per il bronzo.Ainvece, Giorgia Grassi ha messo l’argento al collo nei 70kg. Il bronzo è andato a Rachele Moruzzi nei 57, Giorgia Frosoni ha conquistato il terzo posto nei 63 kg. La stessa posizione sul podio è andata a Daniel Mangiapia nei 73kg e Michele Corsica nei +90.Il quinto piazzamento è andato a Francesco Mazzon nei 90 kg.“Sono soddisfatta di questo risultato perchè è la mia prima gara in questa nuova categoria, ho fatto qualche errore a cui sicuramente lavorerò e spero di poter raggiungere il gradino più alto del podio la prossima volta” il commento di Giorgia Grassi, come riporta fijlkam.