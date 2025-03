Oasport.it - Jonathan Milan e un sogno chiamato Milano-Sanremo. L’esame del Poggio e l’importanza della squadra

Lao-è cambiata con il passare degli anni, assistere ad una volata di gruppo è diventato praticamente impossibile. Velocisti puri come Alessandro Petacchi e Mario Cipollini, al giorno d’oggi, difficilmente potrebbero alzare le braccia al cielo. C’è bidi una resistenza maggiore sugli strappi, quella che ha allenato negli ultimi mesi.Il corridoreLidl-Trek è apparso super migliorato nell’ultimo periodo, sia nella preparazione dello sprint, che per quanto riguarda le salite brevi. Un progresso fondamentale per poter sognare nelle Classiche.L’anno scorso un velocista come Jasper Philipsen riuscì ad imporsi sul lungomare ligure: per poter provare un’impresa simile servirà essere al topcondizione e sfruttare anche il lavoropropriaal meglio.