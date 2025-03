Movieplayer.it - Jonathan Majors ammette di aver aggredito l'ex fidanzata: ecco il disturbante messaggio audio trapelato

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, in seguito alla condanna del giudice, è stato licenziato dai Marvel Studios, costringendoli a cambiare i piani per il personaggio di Kangsembrare distrangolato la sua ex-in unin rete nelle ultime ore. Una presunta conversazione registrata tra l'attore e l'exGrace Jabbari, pubblicata da Rolling Stone, include infatti l'ammissione dila "aggredita". Dopo essere stato arrestato nel marzo 2023 per un altro presunto alterco con Jabbari,è stato dichiarato colpevole di due accuse di aggressione e molestie. "Non sono mai stato aggressivo con una donna. Non ho maiuna donna, hote", afferma l'uomo che si sente nell'e che si presume essereall'indomani dell'ennesima lite di coppia .