Lanazione.it - Joan Thiele e Giorgio Poi al Mengo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 marzo 2025 –direttamente dall’ultimo Sanremo, il 9 luglio salirà sul palco del Prato. IlMusic Fest svela un altro tassello dell’edizione 2025, la 21esima per il festival guidato da Pacozzi e continua ad affidarsi ad artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston, come fatto nelle passate edizioni. Inizia a comporsi così il cartellone della rassegna di luglio con l’ospite di punta della seconda serata ad ingresso gratuito, che arriva ad Arezzo per una tappa delita tour 2025 dopo il successo dell’ominimo album. In gara all’ultimo festival della canzone italiana col brano Eco,è cantautrice e producer poliedrica, vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni.