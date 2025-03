Nerdpool.it - Jenna Ortega parla del potenziale ritorno nel MCU dopo che tutti i suoi dialoghi sono stati tagliati

Questo fine settimana è stato chiesto adi entrare a far parte del MCU e lei ha ricordato all’intervistatore che tecnicamente ne ha già fatto parte. L’astro nascente ventiduenne ha avuto un ruolo nonnte in Iron Man 3 e questo fine settimana ha raccontato a Entertainment Tonight che in realtà aveva delle battute e un nome per il personaggio già durante le riprese. Tutte le sue battutestate tagliate in fase di montaggio, ma viene comunque mostrata per un’inquadratura prolungata in cui riempie lo schermo.sembrava piuttosto indifferente all’idea di fare un’apparizione più importante nel MCU, ma la porta è decisamente aperta.Laera con il suo co-protagonista di Death of a Unicorn Paul Rudd questo fine settimana quando le è stato chiesto delle sue prospettive nel MCU.