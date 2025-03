Biccy.it - Javier Martinez eliminato dal Grande Fratello, le percentuali e il ritorno con il bonus

Leggi su Biccy.it

A sorpresa l’all’ultimo televoto del. Il pallavolista argentino era in nomination con Chiara Cainelli, Helena Prestes, MariaVittoria Minghetti e Shaila Gatta. Il gieffino poche ore prima della puntata aveva previsto questo esito: “Vedete che stasera esco io. Dite di no? Invece sì, me lo sento. Credo che sarò, però sono onesto e penso di avere ilper rientrare in gioco. Uno di questipenso proprio di averlo io. Chi ha gli altri? Credo Shaila, poi non lo so, forse Zeudi. Quindi rientrerò, però potrebbero esserci altri televoti, magari uno per finalista. Secondo me in finale potrebbero andare uno tra Tommaso, Helena e Shaila”.La più votata è stata Chiara Cainelli (grazie ai voti delle fan di Zeudi Di Palma) con il 36,32%, poi Helena Prestes con il 25,07%, Shaila Gatta con il 18,17%, MariaVittoria Minghetti con il 10,38% e l’è uscito (momentaneamente) con il 10,06%.