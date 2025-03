Biccy.it - Javier lascia Helena: “Ti piace ancora Lorenzo”, lei piange

Dopo quella che sembra essere la rottura definitiva tra Shaila Gatta eSpolverato, anche la relazione traPrestes eMartinez ha iniziato a vacillare e il motivo sembra essere proprio.Dopo la fine della storia con l’ex Velina, il modello di pigiami Spolverato si è avvicinato nuovamente alla brasiliana trovando in lei una persona con cui confidarsi e ridere. Questo riavvicinamento ha suscitato qualche dubbio in, che non ha gradito particolarmente la nuova complicità tra i due e alla fine l’hata.“Quando tu eavete fatto il gioco della recitazione, anche io ho notato uno sguardo diverso da parte tua” – ha esordito– “Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai. Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male.