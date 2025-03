Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner sceglie Alex Vittur: chi è il nuovo manager e perché è stato scelto

Perla squadra è come una “famiglia”.lo ha ribadito a più riprese, e così ha fatto nelle ultime ore, salutando un suo componente che ha detto addio per motivi lavorativi. Il 23enne pusterese ha appena iniziato la sua 41esima settimana in vetta al ranking Atp, nonostante il patteggiamento di tre mesi con la Wada che lo terrà lontano dai campi fino agli Internazionali d'Italia a Roma. Intanto si gode il primato e prepara il suo ritorno, e all'arrivo della 41esima settimana da numero 1 del mondo ha agganciato Andy Murray nella particolare graduatoria all-time. Nel mentre,ha annunciato anche una novità: l'addio di Lawrence Frankopan, amministratore delegato di StarWing Sports, che nel team del 23enne pusterese aveva il ruolo di supervisore delle attività commerciali legate al tennista.