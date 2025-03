Oasport.it - Jannik Sinner cambia manager: novità nello staff, “la persona con cui mi capisco di più”

Leggi su Oasport.it

sta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà a giocare soltanto agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 1 del mondo sta osservando da vicino i risultati di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sperando di essere ancora in cima al ranking ATP quando si ripresenterà in campo, ma intanto sono state comunicate dellariguardanti il suo.Il fuoriclasse altoatesino ha infatti deciso dire: la guida completa dell’attività del 23enne sarà assunta da Alex Vittur, fondatore dell’agenzia AVIMA Sports & Business Management. Prenderà il posto di Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports che ha dichiarato: “A causa dei miei impegni a lungo termine con StarWing Sports non ho potuto accettare l’offerta di lavorare esclusivamente per Avima, ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento di comee sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme.