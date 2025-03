Oasport.it - Jannik Sinner aggiunge un torneo! Nuovo impegno prima del Roland Garros

Leggi su Oasport.it

tornerà in campo in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 1 del mondo sta scontando una squalifica di tre mesi ed è costretto a saltare i Masters 1000 sul cemento statunitense e anche i primi grandi appuntamenti della stagione sul mattone tritato, come Montecarlo e Madrid.Il fuoriclasse altoatesino riabbraccerà il proprio pubblico nel cuore dellavera, sostenuto dagli spettatori che gremiranno gli impianti nella Capitale per trascinarlo verso un grande risultato. Il 23enne ha aggiunto un altrorispetto alla programmazione comunicata a inizio stagione e che naturalmente è stata stravolta dopo l’accordo raggiunto con la WADA.giocherà infatti ilATP 500 di Amburgo, che andrà in scena sulla terra rossa della località tedesca dal 17 al 24 maggio.