Italia nella morsa del freddo | per alcuni giorni temperature giù di 10 gradi neve e vento forte

in picchiata e nevicate a bassa quota: l’inverno torna a farsi sentire sull’con un brusco abbassamento delledi circa 10. Il cambiamento è in corso da ieri, lunedì 17 marzo, con l’arrivo di venti freddi dai Balcani che hanno portato un’ondata di maltempo su diverse regioni. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, nelle prossime ore cadranno fiocchi disulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Valle d’Aosta, fino a quota 800 metri.anche lungo l’Appennino centrale, tra Marche, Abruzzo e Molise, a quote comprese tra 800 e 1.000 metri.Il peggioramento, però, sarà rapido e di breve durata. “Già dal pomeriggio di oggi, martedì 18 marzo, tornerà il sole quasi ovunque per almeno quattro”, ha spiegato Tedici all’Adnkronos. Le condizioni meteo si manterranno stabili fino all’equinozio di primavera, ma un nuovo peggioramento è atteso per il weekend.