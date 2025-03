Internews24.com - Italia Germania, parla Voeller: «Negli Azzurri ci sono tanti giocatori bravi, su Barella dico…»

di RedazioneLe parole di Rudi, ex attaccante tedesco, in vista della sfida train programma in Nations LeagueRudiè stato un grandissimo attaccante, ha giocato anche da noi con la Roma e oggi è il direttore delle nazionali tedesche. In tale veste affronta il tema della settimana: il doppiovalevole per i quarti di finale di Nations League, Ecco cosa ha detto a La Gazzetta dello Sport.RICORDA IL SUO PRIMO– «Sì, certo: era la semifinale di Messico ’70. Quel 4-3: per tutti glini la partita è una leggenda. Avevo dieci anni. L’ho guardata con mio padre. Era di notte, ma era una partita che non si poteva perdere. Penso che da quella gara sia venuta la fiamma per considerare sempre particolari gli incontri tra queste nazionali».