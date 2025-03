Inter-news.it - Italia-Germania, due dell’Inter dal 1? provati! Novità a destra – Sky

Giovedì, andata dei quarti di finale di Nations League. Due giocatoridal primo minuto da Luciano Spalletti. La nazionale si sta preparando ad Appiano Gentile.PREPARAZIONE – Cresce l’attesa per, andata dei quarti di finale di Nations League. La nazionale azzurra di Luciano Spalletti, riunitasi ad Appiano Gentile, quartier generale della capolista del campionatono (l’Inter), si sta preparando per la grande sfida di San Siro. Come riferisce Marco Nosotti, in vista del match del Meazza – già 50 mila tagliandi venduti – nell’antivigilia della partita sono statidue giocatoridal primo minuto. Si tratta di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Il primo dovrebbe giocare nel suo canonico ruolo da braccetto mancino, mentre la mezzala sarda come interno di centrocampo.