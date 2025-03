Romadailynews.it - Italia: fotografi esplorano segreti del tofu nella Cina rurale

Ilsvolge un ruolo fondamentale sulle tavole cinesi, ma per una coppia dini e’ piu’ di un semplice piatto: e’ una passione. Il loro amore per le prelibatezze a base di soia e’ cosi’ profondo che non solo producono il proprioe coltivano i semi di soia, ma hanno anche compiuto un viaggio nel millenario villaggio cinese delper scoprirne i. In una nebbiosa mattina di primavera, Simona Maria Cannone e Angelo Taraborrelli, una coppia di Chieti, in, sono arrivati a Huangshan,provincia orientale cinese dell’Anhui, alla ricerca di una straordinaria prelibatezza, ilpeloso fermentato. Alcuni considerano questoricoperto di muffa simile al parmigiano reggianono: entrambi presentano sapori miracolosi creati dal tempo. La coppia ha messo piede inper la prima volta.