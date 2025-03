Internews24.com - Italia, convocazione lampo per Spalletti! Un ex Inter si unisce al gruppo azzurro

di RedazioneIl difensore dell’Atalanta Raoul Bellanova è stato convocato dal CT Lucianoin vista della doppia sfida di Nations League contro la Germania: i dettagliIl difensore dell’Atalanta ed ex, Roul Bellanova è stato convocato dal CTno Lucianoin vista della doppia sfida di Nations League contro la Germania. Il terzino raggiungerà ad Appiano Gentile altri tre giocatori nerazzurri: Daniel Maldini, Mateo Retegui e Matteo Ruggeri.Con Mattia Zaccagni e Andrea Cambiaso non al top della forma, il CTha deciso di convocare anche Bellanova per avere un esterno in più in vista dei quarti di finale di Nations League.BELLANOVA CONVOCATO- «Da domani, mercoledì 19 marzo, Raoul Bellanova si aggregherà aldegli Azzurri, in ritiro ad Appiano Gentile in vista della sfida con la Germania, valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League.