Italia, convocato un ex Inter per la Germania: la lista s'ingrossa – Sky

Luciano Spalletti ha chiamato un nuovo giocatore in vista della doppia sfida ai quarti di finale tra. Un exad Appiano Gentile.NUOVOladei giocatori convocati dell’per le due sfide di Nations League contro la. Ad Appiano Gentile arriva l’exRaoul Bellanova. L’esterno destro, che domenica ha giocato proprio contro la sua ex squadra perdendo per 2-0 (gioca all’Atalanta), ha ricevuto la chiamata da Luciano Spalletti con qualche giorno di ritardo. Lada 25, dunque, passa a 26. In effetti, sull’out di destra, la Nazionale, visti i problemi fisici per Andrea Cambiaso, doveva necessariamente porre rimedio. Ecco perché è statol’atalantino Bellanova.Bellanovaper la doppia sfida traULTIME – La partita tra, sfida di andata dei quarti di finale di Nations League, si giocherà giovedì sera alle 20.