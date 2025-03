Panorama.it - Istanbul in 72 ore

, l’antica Bisanzio e Costantinopoli, è una città sospesa tra due mondi, un ponte naturale e culturale tra Europa e Asia. Meta ideale per un city break o un weekend lungo,è una destinazione che incanta i sensi e nutre la curiosità dei viaggiatori più esigenti.non è semplicemente una città, è un universo a sé, un mosaico di culture, epoche e atmosfere che convivono in perfetto equilibrio. È il luogo dove l’Occidente e l’Oriente si guardano negli occhi, separati e uniti al tempo stesso dallo scintillio argenteo del Bosforo. Ogni quartiere racconta una storia diversa, ogni strada è un intreccio di passato e futuro.Passeggiando tra le vie della città vecchia, nel cuore di Sultanahmet, sembra quasi di sentire i passi dei mercanti che per secoli hanno attraversato questi stessi vicoli, le voci dei muezzin che si fondono con il canto dei gabbiani.