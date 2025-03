Lapresse.it - Iss, di ritorno sulla Terra i due astronauti bloccati per mesi sulla capsula Starliner

I duedella Nasaa bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da giugno 2024 sono in viaggio verso, più di novedopo che il guasto delladella Boeing ha fatto fallire la loro missione originariamente della durata di una settimana. UnaSpaceX Dragon contenente quattro, tra cui i collaudatori diSunita Williams e Barry ‘Butch’ Wilmore, si è sganciata dall’avamposto orbitante all’1.05, le 6.05 in Italia. La navicella spaziale è programmata per un ammaraggio da qualche parte al largo della costa della Florida verso le 18 (le 23 italiane) dopo una discesa di 17 ore. A bordo dellaci sono anche l’americano Nicholas Hague e il cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov. “L’equipaggio 9 sta tornando a casa”, ha detto Hague dall’interno dellamentre lentamente si allontanava dall’Iss per quello che un funzionario della Nasa ha descritto in diretta come “il viaggio in discesa”.