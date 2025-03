Cityrumors.it - Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: oltre 400 morti. “Dovevamo farlo…”

Tante le vittime, anche parecchie donne e bambini, ma pure il capo del governo ae un ostaggio israeliano. Netanyahu duro: “Azione forte contro Hamas”Un attacco improvviso e, secondo molti, senza criterio.ha rotto lae hato la Striscia disenza sosta e durante la notte, creando un disastro a livello diplomatico e soprattutto per le vittime. Una serie di attacchi aerei che sono stati ordinati dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha proclamato la parola fine dellae disposto “la ripresa della guerra” contro Hamas.la400. “farlo.” (Ansa Foto) Cityrumors.itha portato avanti l’operazione ‘Strenght and Sword‘ (Forza e Spada), anche perché secondo gli israeliani tutti gli sforzi che sono stati fatti fino adesso per estendere il cessate il fuoco non sono andati bene.