Israele-Hamas oggi | le tappe della guerra tra raid tregua e dramma ostaggi

Trasale di nuovo la tensione. Dopo il faticoso accordo sullae la conseguente liberazione degli, è dila news di un nuovodelle forze dell’Idf sulla Striscia di Gaza. Un episodio, avallato dal presidente Usa Donald Trump, che getta nuove ombre sulla possibile pace.Ledel conflittoDall’attacco didel 7 ottobre 2023 controche ha incendiato il Medioriente fino all’accordo sullae la liberazione deglisiglato oltre 15 mesi dopo. Un cessate il fuoco che regge due mesi, prima dei nuoviisraeliani in seguito allo stallo nei negoziati. In mezzo l’operazione militare dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza, iin Libano e Yemen e i due attacchi diretti dell’Iran nei confronti di, passando per l’uccisione dei leader die Hezbollah, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah.