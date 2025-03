Liberoquotidiano.it - Israele bombarda Gaza, "attacco preventivo". L'inferno contro Hamas, "sacrificati gli ostaggi"

Sale ad almeno 131 vittime (ma fonti non ufficiali parlano di oltre 200) il bilancio dell'ondata di attacchi israeliani nella Striscia di, che ha sancito la rottura della tregua. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera. Tra le vittime, 77 sono state segnalate a Khan Younis, nel sud della Striscia di, e almeno 20 aCity, a nord. Carri armati israeliani da questa notte stannondo le aree orientali della città di Abasan. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sferrato "attacchi di portata estesa"obiettivi di. Secondo l'ente radiotelevisivo pubblico israeliano Ipbc, sono state prese di mira figure di alto livello dell'organizzazione palestinese, inclusi comandanti e funzionari politici. Un funzionario israeliano ha inoltre rivelato alla Cnn come l'sia stato "", senza dare ulteriori dettagli per "non fornire informazioni al nemico".