«Io sono il tuo padrone e tu esegui gli ordini». Le clausole del contratto di sottomissione sessuale tra il comandante dei vigili e la collega uccisa

Leggi su Open.online

Emergono i dettagli di quanto era stato messo nero su bianco nelditra l’exGiampiero Gualandi e la vigile Sofia Stefani che avrebbe ucciso. «La Sottomessa si impegna a mantener fede ai seguenti impegni, inderogabili: 1) Non avrò altri padroni fino alla rescissione del presente; 2) Questo atto può essere rescisso esclusivamente per volontà del mioe signore; 3) Io posso rescindere dal presentesoltanto se il miome lo consentirà; 4)rò qualunque ordine del miosenza esitazione alcuna». È quanto si legge nel testo che i due avevano firmato e si erano scambiati il 28 maggio 2023. Si tratta di un documento word di due pagine attraverso cui la vigilessa si impegnava are ogni ordinedell’uomo.