Io ho capito tutto Grande Fratello Lorenzo prende alla sprovvista Zeudi e la mette nei guai | la scoperta

A poche settimane dfinale del, è giunta la fine della storia d’amore tra Shaila Gatta eSpolverato. Consorpresa, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha scelto di allontanarsi dal chiacchierato concorrente milanese, decidendo di continuare la sua avventura nella Casa da sola.Questa decisione improvvisa da parte della concorrente campana ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha accusato Shaila di aver messo in atto una “vera e propria strategia per ottenere un posto nella finale”. Probabilmente, la ballerina si è resa conto che la relazione connon l’aveva aiutata negli ultimi mesi e, per questo motivo, ha scelto dire le distanze. Un gesto che non è piaciuto a molti telespettatori dele ha suscitato il disappunto anche di Stefania Orlando.