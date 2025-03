Ilgiorno.it - Inzino, calcinacci dal soffitto di un’aula a scuola: studenti a lezione in palestra

di Gardone Valtrompia (Brescia), 18 marzo 2025 – Chiusura per laelementare di, in Valle Trompia, dove nelle ore notturne comprese tra lunedì e martedì mattino è crollata parte dell’intonaco di una delle aule al piano terra. La classe, dove normalmente seguono le lezioni 20 bimbi, è affacciata sulla strada provinciale e in essa non si sono mai verificati problemi strutturali. Gli scolari non hanno fatto ritorno a casa, bensì sono stati spostati nelladell’edificio, dove sono stati ospitati con i compagni della classe che si trova accanto alla loro. Nelle prossime ore interverranno i tecnici del Comune di Gardone Valtrompia che decideranno il da farsi.