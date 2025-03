Ilgiorno.it - Inzago, nuovo impianto per i rifiuti: "Città metropolitana non l’autorizzi"

Leggi su Ilgiorno.it

di trattamentoSystema, "rischio disul nostro comune a tempo indeterminato. Eincremento del ‘fattore di pressione’ regionale, agià il doppio del tollerabile da normativa. Di qui la necessità di dire no". Numeri dell’adesso e numeri possibili del futuro al centro di una relazione del consigliere comunale, e medico, Ernesto Fumagalli. Momento centrale, l’altra sera, dell’assemblea pubblica di presentazione del progetto, promossa da Pd e Rifondazione. Nella stessa serata il battesimo ufficiale di una petizione, chiederà ail no all’autorizzazione. Al tavolo dei relatori gli organizzatori, "la nostra non è un’azione contro l’amministrazione comunale. Semmai a supporto. Questa battaglia va combattuta insieme, per i nostri figli e nipoti".