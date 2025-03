Internews24.com - Inzaghi Inter, numeri da Triplete! Il club prova a blindarlo con un rinnovo di contratto?

di Redazioneda! Ilcon undi? L’analisi della Gazzetta dello SportCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul possibilecon l’di Simone- «Ecco,non teme confronti con nessuno, nemmeno con quell’. Anche perché il rendimento dei suoi tiene il passo dello squadrone del. Anzi, fa persino meglio. Nel 2009-10, dopo le prime 29 giornate di campionato, Mou comandava con 60 punti, 4 in meno di quelli conquistati fin qui da. Il vantaggio sulla seconda, il Milan, era di un punto, contro i tre di oggi sul Napoli. Se le reti subite viaggiano in linea — 26 allora, 27 oggi — la forbice si dilata alla voce “gol segnati”: le reti fatte dalla ThuLa e compagnia sono 65, ovvero 11 in più di quelle realizzate dalla squadra che avrebbe vinto tutto, dove a segnare era gente come Eto’o, Sneijder e Milito.