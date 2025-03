Inter-news.it - Inzaghi-Inter, i numeri giustificano il rinnovo: il ciclo è ancora aperto!

Simonee l’vivono in perfetta sintonia e in simbiosi secondo Giuseppe Marotta. Ildel tecnico piacentino sarebbe il giusto riconoscimento del buon lavoro svolto fino ad ora.– Simoneè all’dalla stagione 2021/2022, dopo aver sostituito Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Fino ad ora ben 6 trofei vinti e tante vittorie e prestazioni importanti messe a segno. 1 Scudetto, 3 Supercoppe e 2 Coppe Italia, questo è il palmarès complessivo da quando è all’. Traguardo delle 200 partite eguagliato col Feyenoord e poi superato con l’Atalanta. Una media punti considerevole, 2.18 punti di media a partita. Il 66.5% dei match giocati sono stati vinti dall’allenatore nerazzurro. Oltre alle performance sul campo, bisogna sottolineare anche come il tecnico piacentino abbia portato nelle casse nerazzurri oltre 300 milioni di euro.