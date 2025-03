Tvplay.it - Inzaghi è una furia e il Milan gongola: che batosta per l’Inter

Con il doppio derby di Coppa Italia in vista nel mese di aprile, arriva una brutta notizia per Simone Inzaghi. Simone Inzaghi è pronto a guidare la sua Inter ad un aprile ricco di appuntamenti: dalla doppia sfida con il Milan in Coppa Italia a quella contro il Bayern Monaco per i quarti di Champions League, passando per i match di campionato con Parma, Cagliari, Bologna e Roma. Sicuramente c'è più tranquillità in classifica per quanto riguarda il campionato dato che ora i punti di vantaggio sul Napoli secondo sono tre mentre dall'Atalanta terza sono ben sei, situazione molto più gestibile rispetto al risicato "+1" dai partenopei di qualche giorno fa. Prima però l'Inter chiuderà il mese di marzo con la sfida all'Udinese e successivamente arriveranno otto partite fondamentali su tutti i tre fronti rimasti in gioco.