Nerdpool.it - Invincible 4 – Il nuovo arco infernale potrebbe finalmente introdurre Spawn

Leggi su Nerdpool.it

si sta preparando per una nuova storia nella quarta stagione, non vista nei fumetti originali, e cheessere l’occasione perfetta per portaresullo schermo per un cameo completo. I fan diaspettavano la terza stagione per adattare uno dei più grandi eventi della serie originale, Invincibiles War. Questo evento si è svolto in un solo numero della serie originale, ma ha visto diverse varianti di Mark attaccare in tutto il mondo. Ma nei fumetti di, questo è stato il momento in cui i fan hanno potuto vedere tutti i tipi di personaggi della Image Comics sconfiggere Mark in vari modi.Nella versione originale dei fumetti dell’eventoWar, c’è stata una breve apparizione dimentre combatteva contro una delle varianti di Mark. Mentre alcuni dei personaggi extra sono arrivati sullo schermo,purtroppo non ha fatto il salto.