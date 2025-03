Nerdpool.it - Invincible 3 – La scena post-credits presenta un’importante guest star

La terza stagione disi è conclusa con la première dell’ottavo episodio la scorsa settimana, e si è scoperto che per ladel finale è stata coinvolta unamolto speciale. I nuovi episodi hanno davvero spinto Mark Grayson al limite, ma tutti questi nuovi nemici avevano qualcosa in comune: erano tutti legati a eventi accaduti in precedenza nella serie. Ora, mentre la serie animata si prepara alla quarta stagione, sembra che anche un altro nemico dimenticato stia per tornare.Lanel finale, ha davvero sorpreso i fan. Non solo ha messo inuna storia che non è mai accaduta nei fumetti originali, ma ha anche riportato inDamien Darkblood anni dopo la sua scomparsa nella prima stagione. Si tratta di un personaggio che non è mai tornato in auge nella storia originale, ma ora è tornato con un altro demone doppiato da unamolto importante, ladel franchise di Evil Dead Bruce Campbell.