Iltempo.it - Inutile investire sulle armi: la vera guerra si combatte nel cyberspazio

Mentre i governi europei continuano a discutere di riarmo, budget militari e acquisto di nuoveconvenzionali, il vero conflitto del XXI secolo si sta giàndo altrove. Non sui campi di battaglia, ma nel. Non con carri armati, ma con malware. Non con missili, ma con attacchi informatici capaci di paralizzare intere nazioni. Oggi, il primo colpo di unanon si sente, non si vede e non lascia crateri nel terreno. È un'interruzione improvvisa della rete elettrica, un blocco dei servizi bancari, un blackout totale delle telecomunicazioni. È un attacco invisibile che spegne interi settori di un Paese senza bisogno di inviare un solo soldato oltreconfine. Se c'è una lezione che il conflitto in Ucraina ha insegnato al mondo, è questa: senza una solida infrastruttura di comunicazione, una nazione è cieca, muta e paralizzata.