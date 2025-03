Serieanews.com - Inter, super colpo in attacco: Marotta ha trovato l’accordo con il futuro della Nazionale

L’ha praticamente chiuso unda urlo per il, con Giuseppeche è riuscito a strapparecon il classe 2005inhacon il classe 2005 (SerieANews.com)Il campionato è ancora apertissimo e l’si sta giocando una fetta importantissimastagione. I nerazzurri sono primi a +3 dal Napoli e hanno la chance di centrare un triplo obiettivo con Serie A, Coppa Italia e addirittura la Champions League. Un triplete che avrebbe del leggendario e che potrebbe vedersi aggiungere anche il Mondiale per Club a inizio estate.Per riuscire a mantenere altissimo il livello di competitività, la dirigenza nerazzurra ha capito che dovrà continuare a rinforzare la propria rosa con colpi mirati. Ecco, dunque, che la società ha già iniziato a muovere i primi colpi per il prossimo calciomercato, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Simone Inzaghi, una squadra all’altezza di tutte le competizioni che verranno disputate anche il prossimo anno.