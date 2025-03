Inter-news.it - Inter, le vittorie passano da tre leader! Bayern Monaco avvertito – CdS

Ledell’sono arrivate grazie alla crescita evidente di trenel corso dell’anno. Ilper i quarti di finale di Champions League. CONDIZIONE – L’ha battuto l’Atalanta e ribadito la supremazia contro una delle rivali per il tricolore. Il 2-0 è arrivato grazie ad una super-prestazione di tre elementi imprescindibili: Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Loro sono e saranno in questo finale di stagione la spina dorsale della squadra e lo hanno già mostrato nel campionato che ha portato al ventesimo scudetto. Hanno avuto problemi durante l’anno, soprattutto fisici, ma ora hanno recuperato la condizione migliore proprio nel momento decisivo.PRESTAZIONI – Acerbi ha saltato due mesi di partite tra dicembre e gennaio, è tornato e ha ricominciato a dominare attaccanti come Mateo Retegui.