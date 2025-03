Sport.quotidiano.net - Inter, le tredici fatiche scudetto. Inzaghi, il triplete è sul calendario. Conte e Gasp all’inseguimento

Da Bergamo l’torna con il primo abbozzo di fuga. E ha tutte le carte per arrivare in fondo. Lo anticipa l’ultimo tricolore in bacheca, lo lascia immaginare il cammino senza particolari scossoni, lo rivela il buon momento presente, lo conferma l’autorità negli scontri diretti. Con l’Atalanta sono arrivate tre vittorie in tre confronti stagionali, uno in Supercoppa. Con il Napoli due pareggi, con quello dell’andata a gridare vendetta e quello di ritorno agguantato da Billing solo a tre minuti dal fischio finale. E poi, appunto, c’è il momento: dopo il ko con la Juventus sono arrivate tre vittorie in quattro gare. I partenopei hanno ottenuto i tre punti solo in un’occasione nelle ultime cinque e l’Atalanta in due. Insomma, tutto parla a favore dei nerazzurri, ma cosa dice il? Il primo ostacolo sul cammino degli uomini di Simoneè il numero delle gare.