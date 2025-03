Inter-news.it - Inter, infortuni solo sugli esterni! Le condizioni dei calciatori – CdS

Leggi su Inter-news.it

Agliinfortunati fino ad ora in casacontro l’Atalanta si è aggiunto anche Denzel Dumfries. L’olandese lavorerà per recuperare presto, il riassunto dal Corriere dello Sport.– Denzel Dumfries è l’ennesimo esterno infortunato per Simone Inzaghi. L’convive con un’emergenza importante sulle fasce ormai da qualche settimana ed è stata costretta a spostare anche Alessandro Bastoni sulle ali. Nonostante la situazione la squadra ha recuperato energie, si è compattata e ha vinto le ultime quattro partite consecutive. Passaggio ai quarti di finale di Champions League e prima fuga per lo scudetto in vetta alla classifica di Serie A.RECUPERI – Le notizie positive ci sono comunque per Inzaghi. Matteo Darmian, Federico Dimarco e Nicola Zalewski saranno disponibili per la prima partita dopo la sosta contro l’Udinese.