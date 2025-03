Inter 11 i calciatori in nazionale | chi e tutti gli impegni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo l’importante vittoria per 2-0 ottenuta contro l’Atalanta, l’si ferma per la quarta sosta della stagione, che vedrà iimpegnati con le rispettive Nazionali per gli incontri di Nations League e qualificazioni ai Mondiali 2026.Durante questa pausa, ben 11 giocatori nerazzurri partiranno per rappresentare i loro Paesi, con un debutto significativo per Yann Bisseck, che riceve la sua prima convocazione con latedesca.Idell’che si uniranno alle loro NazionaliItalia – Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Davide FrattesiArgentina – Lautaro MartinezAlbania – Kristjan AsllaniGermania – Yann BisseckFrancia – Benjamin PavardIran – Mehdi TaremiTurchia – Hakan CalhanogluAustria – Marko ArnautovicIn particolare, la convocazione di Bisseck con la Germania rappresenta un passo importante per il giovane difensore, che avrà l’opportunità di mettersi in mostra a livello