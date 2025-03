Ilrestodelcarlino.it - Insulti a sfondo razziale e botte ai baristi: ventiduenne in manette

Bologna, 18 marzo 2025 - Ubriaco, pretendeva di continuare a giocare alle slot, malgrado la barista gli avesse chiesto di andarsene. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato unitaliano per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È successo in via Giuseppe Mazzini, quando alla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione di una lite in un bar. All’arrivo dei militari dell’Arma, la dipendente, una diciottenne cinese, ha spiegato loro che durante le operazioni di chiusura, il cliente era diventato aggressivo e aveva iniziato a proferire offese a, perché gli era stato negato di continuare a bere, avendo già bevuto sei spritz e di utilizzare la slot machine, che doveva essere spenta. Nella circostanza, il, invitato a uscire da un parente della dipendente, anche lui cinese, lo aveva colpito con un pugno.