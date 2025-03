Milanotoday.it - Insegue ladro in centro a Milano dopo la rapina dell'orologio da 250mila euro

Sono passate le 14 da appena 4 minuti. Lui ferma la sua Mercedes nella centrale via Cesare Cantù per scrivere un indirizzo sul navigatore. Complice il bel tempo di lunedì, ha il finestrino lato guida abbassato. In un attimo un uomo descritto come di corporatura robusta, barba incolta e vestito.