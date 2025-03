Cityrumors.it - Ingoia 890 gramma di cocaina: “Giuro che era solo per uso personale”

Un uomo hato 890 grammi die, dopo esser stato scoperto, ha provato a sostenere che si trattasse di usoLo scorso 28 novembre un uomo di 50 anni è partito alla volta della Repubblica Dominicana dalla Spagna. Al termine del lungo viaggio, quando è atterrato in aeroporto, l’uomo è sceso per andare a ritirare i bagagli dal nastro ma, poco prima di arrivare sul punto di ritiro, è stato fermato da alcuni agenti dalla polizia.890di: “che eraper uso” – Cityrumors.itQuesti lo hanno portato alla sede della dogana dove è stato sottoposto ad alcune analisi delle urine che hanno evidenziato la sua positività alla. A quel punto lo hanno perquisito a lungo, senza però trovare nulla addosso che potesse far insospettire le forze dell’ordine o spingerlo all’arresto.