Spazionapoli.it - Infortunio Rrahmani, cosa è successo a Venezia? Ora i tifosi sono in ansia!

Amirè uscito anzitempo durante la sfida contro il. Ora è importante scoprire le vere condizioni del giocatore azzurro.giorni molto delicati in casa Napoli. Oltre al pareggio in casa del, Antonio Conte potrebbe aver subito anche una clamorosa “beffa”. Infatti, durante il match andato in scena allo stadio Pier Luigi Penzo, Amirha lasciato il campo in anticipo a causa di un problema muscolare. Si tratterebbe, quindi, di una perdita molto importante in difesa in vista delle ultime “delicatissime” uscite., allarmismo o? La verità sulle sue condizioniIl Napoli potrebbe essere costretto a fare i conti con l’ennesimo. Durante la sfida contro ilandata in scena domenica alle ore 12.30, Antonio Conte è stato “costretto” a sostituire Amira causa di un problema muscolare.